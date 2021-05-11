С начала года тюменский центр медицины катастроф транспортировал 70 пациентов

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

За первые четыре месяца 2021 года Тюменским региональным центром медицины катастроф уже выполнено 54 вылета санитарной авиации. С помощью вертолетов МИ-8 транспортировано более 70 пострадавших. Всего же с января по апрель специалисты совершили 738 выездов к пациентам, проконсультировали по 4244 случаям. Согласно статистике, ежегодно совершается не менее 300 вылетов и порядка 2500 выездов.

В 2018 году в Тюменской области был создан Региональный телемедицинский центр под руководством Александра Потапова. С помощью центра на базе консультативных поликлиник Областной клинической больницы №1 осуществляется 12 видов дистанционного взаимодействия, поддержки медицинских организаций, в том числе телемедицинские консультации в формате "врач-врач-пациент".

"Региональный телемедицинский центр и Тюменский центр медицины катастроф функционируют на базе ОКБ №1 и всегда пересекаются в своей деятельности, действуя слаженно единой командой профессионалов, готовые помочь в трудную минуту пострадавшим. Когда жизнь человека исчисляется секундами, на помощь приходит телемедицина. Это, прежде всего, консультации врачей по конференцсвязи. Сегодня мы идем к тому, чтобы работать в еще большем тандеме с ТЦМК", — рассказывает Александр Потапов.

На базе областного телемедицинского центра развернута единая система удаленного анализа результатов ЭКГ с доступом для всех участников процесса: рабочие места на базе скорой медицинской помощи города Тюмени для ургентного описания, в телемедицинском центре - для аудита и второго чтения, в приемных отделениях кардиологических клиник - для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом.

Также создан территориальный реанимационно-консультативный центр под руководством профессора, заведующей анестезиолого-реанимационной службой ГБУЗ ТО "ОКБ №1", главного анестезиолога-реаниматолога Тюменской области Натальей Шень. Центр ежедневно проводит в отделениях анестезиологии и реанимации во всех медицинских организациях Тюменской области дистанционные консультации пациентов, имеющих жизнеугрожающие состояния.

Сейчас центр телемедицины на базе ОКБ №1 работает в направлениях: экстренная медицинская помощь посредством различных способов связи, а также проводит амбулаторные конференции – оказывается более 90 консультаций в неделю, более 4 000 теле-ЭКГ, до 20 холтеровских мониторирований и не менее 20 консультаций НМИЦ.