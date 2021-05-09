Молодогвардейцы устраивают "парады" во дворах тюменцев

9 мая молодогвардейцы проводят мобильные парады во дворах жители области: 36 мероприятий состоится в Тюмени и еще 15 в других мунициапальных образованиях региона.

С 25 апреля жители Тюмени подавали заявки на парады у своих домов. Всего безопасно отметить День Победы во дворе захотели жильцы 62 домов города. Из первых 36 заявок с наибольшим количеством желающих был составлен маршрут мобильного парада.

Праздничное настроение тюменцам создают три команды, у каждой свой сформированный маршрут. Для жителей дворов выступают молодогвардейцы. Вокал сопровождается живой музыкой баяна. Совместно с тюменцами организаторы исполняют 5 популярных песен военных лет. Каждый концерт длится 30 минут. Во время музыкальной программы активисты "Молодой Гвардии" раздают георгиевские ленты.

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Акция "Парад у дома" продлится до 21:00. Праздничные концерты проходят по 3-м маршрутам:

Ю.-Р.Г. Эрвье, 32 - Мельникайте, 2к4, 2/5 и 2/6 - Газопромысловая, 2, 4 и 6 - Избышева, 6 - Амурская, 39 - Кремлевская, 102, 102 к.1, 102А, Кореневского, 22 - Пермякова, 68к2 - Энергостроителей, 20 к.1, 20 к.2 - 50 лет Октября, 82 - Сквер Якова Неумоева - Севастопольская, 37 - Республики, 175

Сидора Путилова, 41 - Академика Сахарова, 36, 38 и 40 - Заречный проезд, 6к2 - Каховская, 8 - Ямская, 86 и 86/1 - Карла Маркса, 10 - Московский тракт, 139с1 - Московский тракт, 123 - Ставропольская, 17 и Гастелло, 67 - Ставропольская, 11 - Самарцева, 3 - Республики, 92

Западносибирская, 22 - Республики, 213 - Широтная, 136 - Николая Ростовцева, 10 - Широтная, 108 - Пермякова, 58 - Широтная, 51, 53 и 55 - 50 лет ВЛКСМ, 107 - проезд Геологоразведчиков, 24 - проезд Геологоразведчиков, 33 и Тульская 4 - Одесская, 22 - Минская, 32 - Фабричная, 1.

Владимир Сбитнев, руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия":