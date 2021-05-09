Курсанты и сотрудники ТВВИКУ подарили тюменцам настоящий праздник

Торжественным прохождением по улицам областной столицы отметили День Победы курсанты и офицеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Как сообщает ИА "Тюменская линия", парадная колонна проследовала по улицам Флотская, Полевая, Чернышевского, Камышинская, Герцена, Малыгина к Вечному огню на площади Памяти:

Торжественное прохождение войск завершилось плац-парадом - курсанты под музыку продемонстрировали строевые приемы с оружием. Жители и гости города встречали и провожали военнослужащих аплодисментами.

Еще одним зрелищным мероприятием обещает стать праздничная колонна военной техники, пробег по улицам областной столицы начнется в 19:00.