Курсанты и сотрудники ТВВИКУ подарили тюменцам настоящий праздник

Торжественным прохождением по улицам областной столицы отметили День Победы курсанты и офицеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.
Как сообщает ИА "Тюменская линия", парадная колонна проследовала по улицам Флотская, Полевая, Чернышевского, Камышинская, Герцена, Малыгина к Вечному огню на площади Памяти:
Торжественное прохождение войск завершилось плац-парадом - курсанты под музыку продемонстрировали строевые приемы с оружием. Жители и гости города встречали и провожали военнослужащих аплодисментами.
Еще одним зрелищным мероприятием обещает стать праздничная колонна военной техники, пробег по улицам областной столицы начнется в 19:00.
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