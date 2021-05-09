В Тюмени возложили цветы к вечному огню

Торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд к мемориалам прошли в Тюменской области в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Тюмени цветы и гирлянды возложены к мемориалам "Вечный огонь", "Память" и "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время".

Дань глубокого уважения тем, кто отстоял нашу Родину и освободил народы Европы, отдали губернатор Александр Моор, временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, спикер областного парламента Сергей Корепанов, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, прокурор Тюменской области Владислав Московских, глава города Тюмени Руслан Кухарук и другие официальные лица. Участники церемонии почтили минутой молчания память павших героев, сообщает ОперШтаб.

Трансляцию праздничных мероприятий можно посмотреть здесь: