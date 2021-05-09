В Тюмени проходят дворовые концерты для ветеранов Великой Отечественной войны

13:09 09 мая 2021
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В Тюмени в День Победы бригады артистов выступают во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Песни военных лет исполняют коллективы учреждений культуры, сообщает ИА "Тюменская линия".

В Тюмени работает десять "фронтовых" бригад. Небольшие концерты из песен военных лет можно увидеть не выходя из квартир, стоя у открытых окон или на балконах.

Теги: ветераны , День Победы
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