В Тюмени проходят дворовые концерты для ветеранов Великой Отечественной войны

В Тюмени в День Победы бригады артистов выступают во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Песни военных лет исполняют коллективы учреждений культуры, сообщает ИА "Тюменская линия".

В Тюмени работает десять "фронтовых" бригад. Небольшие концерты из песен военных лет можно увидеть не выходя из квартир, стоя у открытых окон или на балконах.