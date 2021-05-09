Тюменцев приглашают на праздник в арт-пространство "Время Победы"

На Масловском взвозе работает арт-пространство "Время Победы". В течение дня там пройдет несколько концертов.

В 12:00 начнется концертная программа детской школы искусств "Этюд", а в 13:00 - показ фильма "В бой идут одни старики".

В 15:00 перед жителями и гостями города выступят студенты Тюменского государственного института культуры и воспитанники детской школы искусств "Гармония", в 16:00 - детской школы искусств им. В.В. Знаменского.

В 17:00 начнется танцевальная программа Тюменского духового оркестра (дирижер Т.В. Бахров), а в 18:00 - народное караоке.

С 19:00 отдыхающих будет радовать своими концертными номерами Центра культуры и творчества "Тюмень". В 20:00 начнется показ фильма "Звезда" (2002 г.).