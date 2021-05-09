Празднование Дня Победы тюменцы могут посмотреть по телевизору и в Интернете

Серия телевизионных и интернет-трансляций празднования Дня Победы в Тюмени начнется в 10:30 на телеканале "Тюменское время" телемарафоном "Я горжусь".

Не покидая квартир, жители региона смогут увидеть возложение цветов к Вечному огню. С 76-й годовщиной Великой Победы земляков поздравит губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 13:00 в сообществах "Тюменская область" в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" начнется трансляция праздничных концертов, которые будут проходить во дворах ветеранов Великой Отечественной войны.

В 15:00 стартует трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк". Ее можно будет увидеть на сайтах и в соцсетях региональных, городских и районных СМИ.

В 19:00 по улицам областной столицы пойдет праздничная колонна военной техники.

В 20:30 на телеканале "Тюменское время" выйдет в эфир итоговый выпуск новостей, посвященный празднованию Дня Победы.

Телевизионная программа о том, как Тюменская область отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" в 21:30.

Главные тюменские праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в том числе прохождение военной техники и праздничный салют, можно будет увидеть в прямом эфире и социальных сетях телеканала "Тюменское время", начало программы — в 22:00.

Кроме того, праздничный салют будет транслироваться в личных аккаунтах губернатора Тюменской области Александра Моора в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Инстаграм".

Во всех муниципалитетах региона оффлайн пройдут праздничные акции "Поём всем двором", "Фронтовая бригада", "Парад у дома ветерана", сообщает ОперШтаб.