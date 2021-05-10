Онкологи советуют дачникам беречься от солнечных лучей

Тюменцам все чаще ставят диагноз рак кожи. У многих пациентов региона находят меланому и базалиому. Основной причиной заболевания является длительное пребывание на солнце. Поэтому дачники входят в группу риска по развитию онкологии.

К раку кожи также могут привести ожоги, воздействие различных химических веществ, травматизация кожи и родинок. Дачники встречаются со всеми перечисленными факторами. Неблагоприятные воздействия, которые испытывает кожа садовода, делают ее пигментированной, сухой, незащищенной. Особенно это касается пожилых людей.

Среди причин, вызывающих злокачественное перерождение клеток кожи, лидирует избыточное ультрафиолетовое облучение. Почти 90% случаев рака кожи развиваются на открытых участках тела - лицо, шея, именно они наиболее часто подвергаются облучению.

"Дачники нередко забывают о мерах профилактики солнечных ожогов, проводя на открытом воздухе большую часть дня, преимущественно в обеденные часы, когда солнце наиболее активно. В борьбе с вредителями садоводы нередко, используя ядохимикаты, пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Чаще всего рак кожи развивается у пожилых, независимо от пола. Наиболее предрасположены к возникновению заболевания люди со светлой кожей", - прокомментировала окнодерматолог Медицинского города Оксана Семешко.

Если избежать солнечного ожога не удалось, дерматолог советует воспользоваться специальными средствами для лечения и не выходить из дома в солнечные часы пик. При химическом ожоге пострадавшее место нужно промыть большим количеством чистой прохладной воды и смазать ранозаживляющими средствами, пишет "Мегатюмень".