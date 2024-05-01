О целебных свойствах облепихи рассказала дачница

Облепиха обладает уникальными целебными свойствами. В ней высокое содержание аскорбиновой кислоты и витамина Е. Ягода насыщена дубильными веществами, которых в ее мякоти, кожице и семечках немало. В состав масла облепихи, которым богаты ее семена, входят соединения, которые обладают противовоспалительным и микробным действиями.

- Из спелых плодов сделайте сок в соковыжималке, процедите, жмых отожмите, а сок оставьте настаиваться, - делится дачница Мария Диева. - Вскоре на поверхности начнет появляться слой масла. Аккуратно снимайте его ложкой и переливайте в стеклянную баночку. Так получается самое качественное масло. Порой прибегаю к способу попроще. Отжимаю сок, выпиваю его, а жмых подсушиваю и заливаю подогретым растительным маслом. Настаиваю в стеклянной посуде в темном месте 1,5 -2 недели, отжимаю. Готовое масло храню в посуде из темного стекла в прохладном месте не более года. Масло можно употреблять и внутрь, например, при язве желудка, по несколько капель натощак 2 раза в день. На своем опыте скажу – средство эффективное, сообщает Мегатюмень.