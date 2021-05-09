Новый аппарат для искусственной вентиляции легких поступил в ялуторовскую больницу

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Областную больницу №23 в Ялуторовске оснастили новым аппаратом для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства стоимостью около 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, аппараты для искусственной вентиляции легких с непрерывным мониторингом газообмена и оценкой метаболизма используются в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии. Новый прибор относится к медицинской технике, которая может быть жизненно важна для некоторых пациентов. Он берет на себя функции дыхательной системы до тех пор, пока пациент не сможет вновь дышать сам.

Например, в данный момент в больнице к аппаратам ИВЛ подключены несколько пациентов, перенесших инсульт. А также пациенты после сложных оперативных вмешательств, в том числе пожилые.

Для проведения респираторной терапии в современном аппарате ИВЛ предусмотрен широкий выбор принудительных и вспомогательных инвазивных режимов вентиляции – при этом кислород и сжатый воздух подаются через интубационную трубку, введенную в дыхательные пути или через трахеостому. Аппарат также позволяет проведение вентиляции через маску, без дополнительных хирургических вмешательств.