В Тюмени будет организовано бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ

Профилактическая акция "Волна здоровья" состоится в Тюмени 16 мая на площадке у ТРЦ "Кристалл". Участники смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ, а также получить консультации врачей, психологов, представителей общественных организаций.

Как сообщила специалист отдела профилактики областного центра профилактики борьбы со СПИД Елена Лосева, акция будет приурочена ко Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа. Любой желающий сможет прийти, сдать анализ и через несколько минут узнать свой диагноз.

О жизни ВИЧ-положительных людей расскажут специалисты общественной организации "Поколение". Будет открыт специальный консультационный пункт, где можно будет узнать о том, что такое ВИЧ. Специалисты также проконсультируют людей с ВИЧ и расскажут, как получить лекарственные препараты, специальные продукты питания, молочную смесь для грудных детей.

"Люди с ВИЧ-инфекцией на мероприятии получат психологическую помощь. Совсем недавно на Всемирной конференции по эпидемиологическому благополучию было сказано, что 60% людей, которые имеют статус ВИЧ-положительного человека, страдают депрессией, поэтому психологическая поддержка очень важна. А консультанты "равный-равному" поделятся своим опытом", - отметила Елена Лосева.

Развлекательная программа акции "Волна здоровья" будет включать в себя спортивные мероприятия. В программе - силовая тренировка, занятия по стрейчингу и зумбе, пишет ИА "Тюменская линия".