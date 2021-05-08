Тюменские ветераны получили открытки от первоклассников

Изготовить подарки ребятам помогли волонтеры городского социального проекта "Единой России" "Краски жизни", сообщили в региональном отделении партии.

В преддверии празднования Дня Победы жители пансионата для ветеранов войны и труда получили яркие объемные поздравительные открытки, которые специально для них вместе с волонтерами проекта "Краски жизни" сделали ученики 1 "А" класса тюменской школы №15.

"Наш проект растет, и в этом году мы решили сделать вместе с ребятами поздравительные открытки ко Дню Победы. Дети с радостью приняли участие в такой акции – она помогла нам рассказать им об этом празднике и его значении", – рассказал координатор городского социального проекта "Единой России" "Краски жизни" Антон Терехин.

Директор пансионата для ветеранов войны и труда Валерий Макаревич подчеркнул, что такая акция важна для связи поколений.

"Тем, кто прошел через Великую Отечественную войну и видел все своими глазами, будет очень приятно в праздничный день получить памятный подарок от подрастающего поколения", – отметил Макаревич.

В преддверии важного для всей страны праздника волонтерский центр "Единой России", первичные отделения проводят много интересных акций, отметила руководитель регионального исполкома партии, председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"В этом году, к сожалению, не будет парада, шествия "Бессмертного полка" в традиционном виде, но наша обязанность — поздравить и поблагодарить ветеранов, тружеников тыла, детей войны с Днем Победы. Поэтому наши активисты придумывают уникальные форматы и реализуют их в Тюменской области", — рассказала она.