В Тюмени почтили память тружеников тыла

В тюменском сквере Тружеников тыла 7 мая прошла церемония возложения цветов, посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цветы к памятнику героям трудового фронта возложили глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин, представители ветеранских и общественных организаций, школьники.

Как отметили администрации города, на протяжении 11 лет около памятника проходят церемонии возложения цветов и митинги. Всем участникам важно помнить, что город в первые месяцы войны принял без малого 30 промышленных предприятий и производств из западных и центральных областей страны. Главным лозунгом их работы стал "Все для фронта, все для Победы"! За первые два года на этих предприятиях новым профессиям обучились 10 тысяч 620 человек.

Торпедные катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратуру для автомобилей, танков, мотоциклов и самолетов, медицинские препараты и саноборудование, авиафанеру, корпуса фугасных мин, лыжи и лыжные установки, пароконные повозки, сани и другая продукция круглосуточно отправлялась на фронт.

В тылу Тюмень стала значимым военно-медицинским центром. Уже на 3-й день после начала войны она принимала раненых. Под госпитали были отданы самые лучшие и вместительные здания города.

Родина по заслугам оценила трудовую доблесть тюменцев.

Большинству предприятий Тюмени многократно вручались переходящие Красные знамёна Государственного Комитета обороны СССР и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. Только медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." были удостоены около 30 тысяч человек.

Благодаря самоотверженным усилиям тюменцев, их мужеству наша страна одержала Победу! Мы всегда должны равняться на их сплочённость и стойкость.

Зная и помня это, тюменцы принимают активное участие в акциях и мероприятиях по увековечению подвига своих земляков. Не случайно наш город претендует на получение почетного звания "Город трудовой доблести".