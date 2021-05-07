Натуральный йогурт подарит энергию и поможет похудеть

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Йогурт является низкокалорийным источником кальция, белка, калия, железа, витаминов А, С, группы В, а также содержит живые бактериальные культуры. А потому этот продукт востребован среди спортсменов, любителей здорового образа жизни и тех, кто хочет похудеть или поддерживает свою форму. Главное – отдавать предпочтение натуральному продукту без консервантов, чтобы получить максимальную пользу от чудодейственного кисломолочного напитка.

Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга" выпускает йогурт с тремя вкусами: классический, вишня и клубника.

Йогурт белый - многочисленный дипломант и лауреат премий. Продукт не имеет вкусовых добавок и заквашивается исключительно на специальной йогуртной закваске. Он обладает нежным вкусом с приятной кислинкой и универсален тем, что можно добавить в него любимые фрукты, ягоды, сироп или орешки, а еще это идеальная заправка для салата. Кроме того, врачи-диетологи считают, что напитки и еда белого цвета очищают легкие и кишечник от шлаков, оздоравливая организм.

Детям, несомненно, придется по вкусу кисломолочный напиток с ягодными вкусами. У йогурта "Золотые луга" есть закручивающаяся крышечка и небольшой порционный объём (450 мл). А это значит, что его удобно брать с собой на пикник, прогулку, в качестве перекуса в школу или на работу.

Благодаря содержанию живых культур, йогурт помогает при желудочно-кишечных проблемах, таких как непереносимость лактозы, хроническое несварение желудка, инфекция Helicobacter pylori, которая является причиной многих заболеваний желудка. Регулярное употребление йогурта помогает быстрее сбросить вес. Он полезен для костей и суставов, улучшает состояние сосудов, помогает вывести из организма лишнюю соль.

В йогурте содержится уникальное соотношение белков и углеводов, что делает его идеальной едой после спортзала. Белок, содержащийся в йогурте, снабжает мышцы аминокислотами, которые необходимы для восстановления после тренировки, а углеводы помогают восстановить израсходованную энергию.

Кисломолочный продукт также широко используется в домашней косметологии. Маски на основе йогурта питают и разглаживают мелкие морщинки. Маски для волос питают кожу головы и улучшают состояние волос.