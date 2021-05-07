В арт-пространстве состоятся мастер-классы в честь Дня Победы

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

В честь приближающегося Дня Победы, приглашаем всех желающих на тематические мастер-классы в Арт-пространство на Набережной реки Туры.

Расписание ближайших занятий

7 мая

12.00 – Мастер-класс "Цветок гвоздика" из гофрированной бумаги

15.00 – Мастер-класс "Брошь гвоздика". Поэтапная поделка на фоне георгиевской ленты.

8 мая

12.00 – Мастер-класс "Открытки к 9 мая"

15.00 – Мастер-класс "Фронтовая игрушка" от Святослава Шитова. Творческий процесс, объединяющий детей и взрослых

Все мастер-классы бесплатны! До встречи на Масловском взвозе!