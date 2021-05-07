У тоболячки вырезали кисту размером с футбольный мяч

Фото: Дмитрий Уженцев

На станцию тобольской скорой помощи поступил звонок от женщины, которая внезапно почувствовала сильную боль в животе. К ней немедленно направили медицинскую бригаду. После осмотра фельдшером и оказания первичной медицинской помощи пациентку транспортировали в приёмное отделение Областной больницы №3.

После проведения необходимых медицинских процедур и обследования врачом-гинекологом женщину немедленно перевели в операционную для экстренного хирургического вмешательства по поводу огромной кисты, которая оказалась размером с футбольный мяч и требовала немедленного удаления из-за начавшегося некроза её ткани.

В виду огромных размеров образования оперирующим гинекологам пришлось провести полостную операцию. Вмешательство чрезвычайной технической сложности длилась более полутора часов. Хирургическое лечение проводилось командой медперсонала и двумя врачами-гинекологами, чей огромный клинический опыт позволил добиться положительного результата. Опухоль была успешно удалена и сейчас состоянию здоровью пациентки ничего не угрожает. Она уже переведена на амбулаторное наблюдение.

Гинекологи Областной больницы №3 отмечают, что подобные случаи не исключение, но всё же бывают крайне редко – примерно раз в пять лет. В их практике встречались образования размером в два-три раза больше. По наблюдению врачей, такие пациенты в течение порой нескольких десятков лет ни разу не проходили периодический медосмотр и не посещали гинеколога. Практически всегда в запущенных случаях пациенты не обращаются к врачам до тех пор, пока киста не начнёт причинять значительный дискомфорт. Специалисты настоятельно рекомендуют женщинам проходить УЗИ брюшной полости не менее одного раза в год и периодически наблюдаться у врача-гинеколога.