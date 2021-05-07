Ишимец пожаловался медикам на черный волосатый язык

На прием к врачу оториноларингологу Областной больницы №4 Ишима Александру Гартунгу обратился пожилой мужчина, который длительное время живет с черным волосатым языком. Пациент жаловался на ощущение инородного тела во рту, у него изменился вкус, появился неприятный запах изо рта, случается рвотный рефлекс при разговоре, зуд нёба.

Причины патологии до конца не изучены. Чаще всего с чёрным волосатым языком сталкиваются врачи-стоматологи-терапевты. В медицинской практике лор-врача Александра Александровича случай заболевания под названием "гипертрофия сосочков языка" отмечен впервые. В большинстве случаев при черном волосатом языке наблюдается активизация грибковой флоры. Гипертофия сосочков языка может указывать на развитие язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.

"Не существует однозначно доказанных подходов и алгоритмов в лечении гипертрофии сосочков языка. Во многих случаях простая чистка языка зубной щеткой или скребком является достаточным методом для удаления и торможения роста удлиненных нитевидных сосочков, - говорит доктор. - Устранение причинных факторов, комплексное лечение заболевания приводит к восстановлению поверхности языка".

Как правило, данное заболевание наблюдается у лиц среднего и пожилого возраста, преимущественно у мужчин. Основную группу пациентов составляют злостные курильщики, а также злоупотребляющие алкоголем.

При необходимости проводится хирургическое удаление разросшихся сосочков. В Областной больнице №4 манипуляция осуществляется методом криодеструкции или с помощью аппликаций кератолитических средств. Всем пациентам с данной патологией рекомендуется прекратить курение и провести лечение сопутствующих соматических заболеваний, сменить зубную щетку, а также ежедневно очищать поверхность языка щеткой или скребком.