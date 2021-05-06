В ОКБ № 2 поступили новые портативные аппараты ИВЛ

Фото: пресс-служба ОКБ 2

Жительницу Тюмени госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы №2 с обширным геморрагическим инсультом. Врачи приняли решение экстренно взять ее в операционную для удаления внутримозговой гематомы.

Операция завершилась успешно – врачи добились желаемого результата, однако состояние пациентки оставалось крайне тяжелым. Транспортировка женщины из операционной в реанимацию была возможна лишь при искусственной вентиляции легких.

Отметим, что Областная клиническая больница №2 – это один из крупнейших лечебно-диагностических комплексов региона с большой площадью, расстояния между корпусами оказываются достаточно длинными. Тюменку транспортировали в отделение анестезиологии-реанимации, подключив к новому транспортному аппарату ИВЛ.

Три транспортных аппарата ИВЛ поступили в Областную клиническую больницу №2 в текущем году по национальному проекту "Здравоохранение" в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новые аппараты легкие и удароустойчивые, они легко и надёжно крепятся на транспортную каталку, идут в комплекте с транспортным кислородным баллоном.

"Кроме мобильности, их существенное преимущество – наличие всех современных режимов вентиляции лёгких. Приборы применяются при транспортировке тяжёлых пациентов в том случае, когда нет возможности выполнить диагностику или провести лечение непосредственно у реанимационной койки. Благодаря портативным аппаратам ИВЛ внутрибольничная транспортировка реанимационных больных стала максимально безопасной", - отмечает Игорь Панов, руководитель анестезиолого-реанимационной службы ОКБ №2.