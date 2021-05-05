Тюменцы узнают, что считать произведением искусства

Фото: пресс-служба ТМПО

В этот четверг, 6 мая, в музейном комплексе им. Словцова состоится необычная познавательная лекция на тему "Загляни в глаза слону" или что считать произведением искусства?". Начало встречи в 18:00, вход свободный по предварительной записи.

Сегодня, отправляясь на выставку современного искусства, зрители вряд ли рассчитывают обнаружить там традиционные живописные полотна. Дело не только в новых материалах, технологиях, возможностях. На протяжении всего XX века художники кардинально меняли наши представления о целях и предназначении искусства в целом, а также о медийных средствах, способах коммуникации и объекте, который может восприниматься в качестве произведения.

На грядущей лекции слушатели попытаются проследить эти изменения и наметить пути трансформации от живописной поверхности холста к вещи и представлению. В качестве спикера выступит Татьяна Иосифовна Борко - искусствовед, доктор философских наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета.

Музейный комплекс им. Словцова расположен в Тюмени по адресу: ул. Советская, 63. Количество мест на лекции ограничено, требуется предварительная регистрация по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Возрастная категория 12+