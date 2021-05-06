В "Ночь музеев" в музейном комплексе им. Словцова откроется научно-исследовательский институт

Тюмень присоединяется к всероссийской акции "Ночь музеев 2021". В этом году тема акции "Больше чем музей" посвящена объявленному в России "Году науки и технологий". Поэтому в субботу, 15 мая, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) превратится в научно-исследовательский институт.

Только во время акции у тюменцев и гостей города появится возможность стать первокурсником научно-исследовательского института им. Словцова: увидеть научные опыты, побывать в фотолаборатории, встретить жену городского архитектора, попробовать себя в роли перформеров, насладиться мелодиями виолончели, стать свидетелем необычных экспериментов, одними из первых посетить выставку современного искусства "Открытая коллекция" (Пермь) и успеть сделать многое другое.

Детская "Ночь музеев" стартует в 16:00. В 16:30, 18:30, 20:30 в детском центре "Музейляндия" стартует детская программа "Школа юных ученых" под руководством профессора Элементикова. У ребят будет возможность увидеть опыты по физике и химии, которые не покажут в школе. Более того - каждый участник сам проведёт несколько любопытных опытов. Стоимость участия 300 рублей. Возрастная категория 6+

В 16:00 и 17:00 в музейном комплексе им. Словцова начнет работу фотоlab "Музейные эврики". Вместе с профессором Вездеходиковым, Сказочницей и фотографом Вспышкиным гости музея окажутся в фотолаборатории, посетят чердачное фотоателье, сделают фотокарточку в технике фроттаж и узнают секреты, которые должен знать любой фотограф. Стоимость участия от 100 рублей. Возрастное ограничение 6+

Основная программа "Ночи музеев" стартует с 17:00. В 17:00 и 21:00 на площади перед музейный комплексом откроется торговый перекрёсток. На ярмарке с участием мастеров-ремесленников тюменцев ждут керамическая посуда, традиционные игрушки, лоскутные одеяла, украшения ручной работы и сувениры на память о музейной ночи! Также интересный сувенир в подарок можно будет создать на экспресс мастер-классе под руководством мастера. Стоимость посещения 100 рублей. Возрастная категория 0+

В 18:00, 20:15, 22:00 для первокурсников НИИ им. Словцова откроется арт-маршрут "Кафедра прекрасного". Под руководством опытных преподавателей и аспирантов участники совершат путешествие по выставкам.

Например, на выставке "Шедевры художественной коллекции" можно будет узнать тайны искусствознания и увидеть одним из первых выставку современного искусства "Открытая коллекция" (Пермь), где получится даже попробовать себя в роли перформеров и поговорить о современном искусстве. В конце маршрута гости НИИ представят свой наработанный опыт в создании выпускного проекта – арт-объекта "Нейронные связи". Продолжительность прогулки 100 минут. Стоимость от 350 до 450 рублей. Возрастная категория 6+

В 14:00 и 16:30 от остановки "Набережная" стартует экскурсия на двухэтажном автобусе "Масштаб 1:1. Архитектура Тюмени". Участников встретит Варвара Алексеевна Чакина – жена городского архитектора, которая расскажет об уникальных памятниках архитектуры Тюмени разных периодов и познакомит вас с жителями города XIX – начала XX веков. Продолжительность экскурсии 120 минут, стоимость участия от 300 до 500 рублей. Возрастная категория 6+

Продолжатся экскурсии и вечером. В 20:00, 21:30, 23:00 состоится экскурсия на двухэтажном автобусе "TYUMEN light". Участники совершат необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени – порой новой и незнакомой, увидят город с другого ракурса, полюбуются красочной подсветкой архитектурного ансамбля современных микрорайонов Тюмени. Длительность мероприятия 60 минут, стоимость билетов 350 рублей. Возрастная категория 12+

Совместно с партнёрами музейный комплекс им. Словцова создал площадку научного творчества, где каждый в игровой форме сможет познакомиться с основами конструирования, заведёт новых друзей, примет участие в творческих мастер-классах и просто весело проведёт эту ночь.

Участникам на выбор предоставляется несколько сеансов.

* Проект "Машина Голдберга" (6+) - мастер-класс от команды Тюменского индустриального университета по созданию Машины Голдберга.

* Проект "Гонки на роботах" (12+). Участники будут бороться с помощью управляемой робоплатформы от Академии профессий будущего при ФабЛаб ТюмГУ, причем потребуется не только сноровка, но и отличное владение джойстиком.

* Проект "Векторная графика" (6+). Работа в профессиональной программе доступным языком от Академии профессий будущего при ФабЛаб ТюмГУ. На мастер-классе ребёнок попробует себя в сфере дизайна и создаст собственный логотип в виде значка или магнита, который затем изготовят в лаборатории.

* Программа "IT-мастер" (12+). Мастер-класс по робототехнике и мастер-класс по программированию игры в технике технике Scratch от Регионального информационно-образовательного центра.

Начало сеансов в 16:00 и 17:00 и 18:00, продолжительность 45 минут. Вход свободный! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись, телефон: 8 (3452) 45-35-90.

В 20:00 в НИИ им. Словцова стартует показ мод "Золотая АРХидея" - показ коллекций одежды из нетрадиционных материалов от студентов Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Вход свободный по предварительной записи: 8 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 6+

В 21:00 состоится моно-спектакль от театра танцевальных форм "Контраст" "Demon_pattern". Зрители станут свидетелями пластического рассуждения о существовании художника в мире в мире, поглощенном кликами, репостами и свайпами. В мире, где любой интернет-пользователь может легко закрепиться в вечности и получить доступ ко всему, что когда-либо создавали творцы. Стоимость билетов 350 рублей. Возрастное ограничение 16+

Наконец, в 22:30 начнется концерт группы виолончелей "Триумф". В программе - саундтреки к фильмам и эстрадные композиции в переложении для виолончели. Стоимость билетов 400 рублей. Категория 6+

Не проспите ночь открытий! Билеты можно приобрести до 13 мая в кассах музейного комплекса им. Словцова либо онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.