Всероссийская акция "Ночь музеев – 2021" состоится в трех городах тюменского региона

Фото: пресс-служба ТМПО

По традиции каждый год в мае проходит международная акция "Ночь музеев". Множество учреждений культуры открывают свои двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток. В этом году в России основная тема акции "Больше, чем музей" посвящена Году науки и технологий.

15 мая 2021 года Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает гостей на необыкновенный фейерверк событий.

С 16:00 на музейных площадках Тюмени, Тобольска и Ялуторовска стартует "Ночь музеев для детей". Ребята будут учиться в Школе ученых, заниматься в Фотолаборатории, проходить испытания в квестах и на мастер-классах, посещать выставки, развлекательные программы и концерты. Дети смогут оценить научно-технические достижения своих ровесников, увидеть технологии прошлого и сегодняшнего дня, узнать о жизни великих ученых и о развитии науки в России. Они научатся собирать известную и популярную головоломку и своими руками сделают на память сувенир.

В 18:00 начнется основная программа акции "Ночь музеев – 2021". В музеях трех городов состоится её торжественное открытие.

В этот вечер Музейный комплекс им. И.Я. Словцова превратится в большой Научный институт им. И.Я. Словцова. На базе каждого музея будет работать своя кафедра.

Так, в Главном корпусе разместится "Кафедра Прекрасного", в музее "Городская Дума" – "Кафедра Зеленых Патрулей", в музее "Усадьба Колокольниковых" – "Кафедра Стабильного Курса Рубля", "Кафедра Мастеров На Все Руки" будет работать в музее "Дом Машарова", "Кафедра Соединения Времен" – в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском. Гости "музейной ночи" смогут посетить многочисленные лаборатории, факультативы, интерактивные площадки, побывать на экспресс-экскурсиях.

В Историческом парке посетителей ждут выставки, тематические экскурсии, интерактивные программы, презентация научно-технических достижений, а также VIP-квест.

В Тобольском музее-заповеднике можно побывать на пленэре, на презентации экологической лаборатории, исследовать территорию Гостиного двора, совершить интерактивное путешествие по Тюремному замку и многое другое.

Ялуторовский музейный комплекс приготовил для своих гостей игровые программы, перфоманс, множество экспресс-экскурсий и мастер-классов. Представители поэтических клубов Ялуторовска и Тюмени будут исполнять стихи и песни на тему любви к Родине и человеку.

Всероссийская акция "Ночь музеев – 2021" Тюменского музейно-просветительского объединения завершится в 00:00.

Мероприятия рассчитаны на различные возрастные и социальные группы населения. Подробную программу праздника можно скачать на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. В программе возможны изменения!