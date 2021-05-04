Черепашка Лаки, найденная на мусорном заводе, ждет пополнения

Черепашка с тюменского мусоросортировочного завода готовится к пополнению. Лаки – так рептилию назвали тюменцы, не только восстановилась после травм, но и наладила личную жизнь. В ее первой кладке — одно яйцо.

Почти два года назад, в сентябре 2019 года, пресмыкающееся оказалось в мусорном контейнере. Оттуда она попала в кузов мусоровоза, а затем на тюменский мусоросортировочный завод. До того, как черепаху заметила на конвейерной ленте работница завода, Лаки уже преодолела несколько этапов сортировки, выжила в ножах пакеторазрывателя и была в минуте от барабанного грохота.

Чудом выжившую черепаху приютила неравнодушная работница завода, а имя Лаки народным голосованием выбрали тюменцы. Больше года потребовалось рептилии на лечение и полное восстановление, а хозяйке даже пришлось научиться ставить уколы. Со временем трещины на панцире и раны затянулись. Чтобы Лаки не было скучно, ей подобрали кавалера. И вот, спустя некоторое время, пара ждет пополнения.

"После трудностей, которые пережила эта черепашка, да ещё и в сибирском климате – это действительно редкое событие. Но Лаки уже удивляла тюменцев невероятной стойкостью и везением, поэтому ждём только хороших новостей. Весь наш коллектив радуется, когда удается спасти жизни братьям нашим меньшим, попавшим в беду. Но хотелось бы, чтобы "потеряшек" в нашей практике было как можно меньше – мусоровоз для животных по-настоящему опасен", – поделилась первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.