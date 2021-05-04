На Масловском взвозе вновь заработало арт-пространство "Время Победы"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Арт-пространство "Время Победы" торжественно открыли на Масловском взвозе Набережной реки Туры. Для горожан готовят обширную и познавательную программу на каждый день.

С приветственным словом выступил глава города Тюмени Руслан Кухарук. Кроме того, в рамках открытия состоялись презентация песни "Тюмень – город трудовой доблести" и настольной игры "Земля отцов".

В период с 1 по 10 мая в арт-пространстве выступят четыре профессиональных коллектива Центра культуры и творчества "Тюмень" с концертами, а 9 мая большую концертную программу готовят детские школы искусств областной столицы.

Рядом с арт-пространством можно увидеть две выставки: одна из них – выставка предметов, найденных на полях сражений, а также фотографии, на которых запечатлена деятельность поисковиков, а другая "Тюмень – город трудовой доблести", на которой представлена информация об эвакуированных в годы войны предприятиях, школьных бригадах и стратегической продукции.

Тюменцы смогут посещать тематические показы, мастер-классы, смотреть фильмы под открытым небом и не только. Следить за расписанием работы арт-пространства можно на сайте и в группе во "ВКонтакте" "Общегородские мероприятия Тюмень".