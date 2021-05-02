В Тюмени начался месячник ответственного опекуна животных

17:44 02 мая 2021
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С 1 мая в Тюменской области проходит месячник ответственного опекуна животных.Акция посвящена установлению заботливого и тёплого отношения между человеком и животным.

Региональное Управление ветеринарии подготовило для владельцев домашних животных памятку с основными правилами ответственного обращения с питомцами.

В частности, владельцам собак напоминают, что выгуливать их нужно в специально оборудованных местах, во время прогулки заботиться о безопасности животных и прохожих, убирать за питомцами отходы жизнедеятельности. Подробности - в таблице:

Теги: ветеринарная служба , домашние животные , кошки , собаки
Юлия Мелентьева

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