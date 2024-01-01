Что делать, если домашние животные проглотили мишуру

Что делать, если кот или собака проглотили мишуру или новогодний дождик – нередкий запрос в поисковых системах в праздничные дни. Ответ дала ветеринар Ольга Алентьева.

– Новогодний дождик, как и другие линейные предметы, например, нитки или веревки, очень опасны для питомца, так как линейные инородные тела собирают петли кишечника как в гармошку, что влечет за собой самые нехорошие последствия, вплоть до некроза (омертвления) этого участка кишечника, – объяснила ветеринар.

Если вы увидели, что кошка или собака едят дождик, то в первые два часа можно вызвать рвоту. Тогда инородное тело возможно выйдет самостоятельно с рвотой без каких-либо последствий для питомца, советует эксперт.

– Если же у питомца уже есть рвота, сниженный или совсем отсутствующий аппетит, а в доме есть дождик, и есть подозрение, что питомец его употребил, тогда нужно срочно обратиться к врачу для диагностики и возможной экстренной операции. Бывают случаи, чаще у кошек, когда дождик торчит из заднего отверстия. В таком случае нельзя за него тянуть, так как таким образом можно просто травмировать кишечник. Здесь один вариант решения вопроса – только обращаться к врачу для оценки состояния питомца, сообщает Тюменская область сегодня.