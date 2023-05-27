Смесь для энтерального питания домашних питомцев разрабатывают в ГАУ Северного Зауралья

Животным, которые не могут пережевывать и глотать пищу, необходимо специальное питание. При применении сбалансированных комплексных смесей энтерального питания выздоровление питомцев проходит быстрее, чем при введении только парентеральных препаратов. Применение специализированных смесей значительно снижает риск послеоперационных осложнений и сокращает время пребывания пациента в стационаре.

Задача группы специалистов под руководством проректора по научной работе ГАУ Северного Зауралья, доктора ветеринарных наук Ларисы Глазуновой – разработать легкоусвояемый гипоаллергенный продукт с оптимальным содержанием питательных веществ, микро- и макроэлементов. Аналогов этому продукту нет, и у тюменских ученых есть уникальный шанс занять свою нишу в фармацевтической индустрии.

Полнорационная смесь, рецепт которой разрабатывают ученые и студенты вуза, будет соответствовать физиологическим особенностям организма животного и способствовать скорейшему выздоровлению тяжелобольных пациентов, сообщает АиФ-Тюмень.