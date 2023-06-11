Как избежать расстройства пищеварения у домашних животных

Пятикурсница ГАУ Северного Зауралья Екатерина Бальчунас проводила свои наблюдения в ветеринарных клиниках Екатеринбурга и родного университета.

Из более трех тысяч домашних животных, обследованных девушкой, у 540 собак и кошек имелись признаки расстройства кишечника, самым характерным симптомом которого является диарея. В качестве одной из основных причин Екатерина назвала неполноценное питание.

Такая проблема характерна для собак, которых хозяева в большом количестве кормят крупами и картофелем, иногда без термической обработки. Молоко животным также противопоказано. Также необходимо исключить из рациона животного виноград (изюм), темный шоколад, хлебобулочные изделия, содержащие глютен. По наблюдениям студентки, собаки лучше переносят смену рациона, чем кошки.

У кошек всплеск гастроэнтеритов, гастритов и колитов в осенне-летний период. Причиной может стать отпуск. Попал на передержку – стресс, путешествие – тоже серьезное испытание для животного: смена климата и часовых поясов может привести к существенному снижению выработки гормона мелатонина, который влияет в том числе на регуляцию кислотности желудочного сока, сообщает АиФ-Тюмень.

– Время от времени расстройство пищеварения случается у всех домашних питомцев, и иногда для его устранения достаточно нормализовать питание, например, использовать сбалансированные коммерческие корма либо совместно с диетологом составить рацион, соответствующий потребностям организма любимца, – подчеркивает Екатерина Бальчунас