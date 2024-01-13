Как познакомить нового питомца с уже живущим дома животным

Хозяину не обязательно делать друзьями домашних животных. Но позаботиться о комфорте своих питомцев стоит.

- Важно грамотно ввести нового члена семьи, ни в коем случае не забывая о своем первом любимце, - рассказывает опытный заводчик Максим Нилов. - Обязательно надо убедиться, что собака отреагирует по-доброму на другое животное. Только после этого приводите его в дом. Животных следует знакомить постепенно, разграничивать территории — у каждого должно быть свое место. Поровну распределяйте внимание между любимцами. Ваша задача не сдружить их, а наладить быт так, чтобы животные мирно соседствовали под одной крышей.

Эксперт также объяснил, что собаки больше тянутся к тем людям, которых считают безопасными для себя, тем, кто их кормит и ухаживает за ними. Если собака ощущает тревогу и не может предсказать действий или реакции человека, она не захочет выстраивать с ним здоровые отношения, сообщает АиФ-Тюмень.