При выполнении садовых и ремонтных работ тюменцам советуют использовать очки

Очки помогут защитить глаза от попадания инородного тела во время проведения садовых и ремонтных работ. Врачи приемного отделения ОКБ №2 напоминают о важности соблюдения мер безопасности.

При попадании какого-либо вещества в глаз, нужно промыть орган водой до уменьшения или полного исчезновения чувства жжения. Это самый простой и доступный способ оказания первой помощи в такой ситуации. Когда нет возможности промыть, поможет защитная реакция организма – интенсивное слезотечение, которое все смоет с глазного яблока.

При травме глазного яблока с проникающим ранением, нужно сложить ладонь в форме раковины и прикрыть глаз. Здоровый глаз также стоит закрыть, поскольку глазные яблоки двигаются синхронно, и одновременные движения могут привести к смещению инородного тела и дополнительным повреждениям, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно извлечь инородное тело, если не смогли удалить его промыванием водой. Это может еще больше травмировать глаз. Находящимся рядом с пострадавшим следует вызвать скорую помощь", - отмечают в больнице.