Тюменские дачники готовятся к высадке рассады

Тюменские дачники выращивают рассаду, а некоторые уже пересаживают саженцы в теплицы. Тюменская блогер-огородник Ольга Иванова поделилась в соцсетях своими успехами и лайфхаками для богатого урожая.

"Рассада помидоров и перца теперь в теплице, выросла большая крепкая, перцы уже даже цвет набрали", - сообщила Ольга Ивановна. Она подчеркнула, что помидоры с огурцами не стоит садить в одну теплицу, так как огурцы любят влажность, а для томатов такие условия губительны. В теплице с помидорами по краю грядки можно разместить редис.

"Для высадки помидоров в теплице перекопаны грядки, добавлен перегной. На грядке помидоры высажены в два ряда на расстоянии 60 см друг от друга", - пишет дачный эксперт в своем аккаунте в Инстаграм.

Для посадки саженцев помидор в лунки наливается теплая вода, аккуратно вытряхивается рассада из коробки вместе с землей, с растения удаляют нижние семидольные листья, ставят в лунку, заглубляют до первого настоящего листа, присыпают землей и слегка прижимают. Если же рассада оказалась переросшая, её необходимо сажать следующим способом: сделать борозду глубиной 10 -12 см, полить тёплой водой, со стебля убрать все листья, уложить его в борозду, присыпать землей таким образом, чтобы на поверхности виднелась макушка сеянца, пишет "Тюменская область сегодня".

"Это нужно для того, чтобы появились новые дополнительные корни на стебле, жизненно необходимые для питания растений", - уточнила дачница.

А для охраны рассады от фитофторы в теплице можно повесить бутылочку с йодом.