Тюменцев ждут насыщенные майские праздники

В течение длинных майских праздников тюменцы могут активно и с пользой провести время. Можно выехать на природу, поправить здоровье или посетить музеи.

В этом году на окраинах города организовано 14 бесплатных зон отдыха, еще 33 – Гилевской роще. К маю их планировали обработать от клещей, тем не менее, специалисты советуют не пренебрегать средствами защиты от насекомых и правильно одеваться. Можно съездить на горячие источники или базы отдыха, многие турбазы подготовили специальные программы выходных дней для групп разных возрастов. Однако следует предварительно туда позвонить и выяснить, есть ли места и свободные домики, беседки.

В рамках медицинского туризма в регионе работают различные санатории и действует проект "Медицинский город", где можно получить комплексное лечение, сочетающее хирургическое, лекарственное и лучевое воздействия.

Гордость Тюменской области – уникальные памятники деревянного зодчества. Особенное внимание стоит обратить на дома Буркова, Машарова, Чираловой и Колокольниковых. Тюменцам и гостям города рекомендуют посетить музеи и выставки в городе или за его пределами. Например, косторезную фабрику и другие исторические точки в Тобольске, пишет "Тюменская область сегодня".

Главное – соблюдать меры предосторожности и использовать средства защиты от коронавируса.