К концу года заработает обновлённое здание Голышмановского отделения Пенсионного фонда РФ

На капитальный ремонт здания Голышмановского отделения Пенсионного фонда РФ из федерального бюджета выделено 3,5 миллиона рублей.

В начале апреля строители уже приступили к ветхой кровле. Далее по плану - обновление отмостки, крыльца, создание пандуса для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с детскими колясками. Также будет отремонтирован запасный выход, на центральном входе установят расширенные противопожарные двери. Внутри помещения построят санузел для инвалидов с соблюдением современных санитарных требований.

"Ещё в 2019 году было проведено полное строительно-техническое обследование здания. Оно стоит без капремонта много лет – обновление было необходимым. В прошлом году в Тюменском отделении пенсионного фонда РФ подготовили для нас проектно-сметную документацию. И вот поступил первый транш средств", — комментирует руководитель межрайонного УПФР в Голышмановском округе Тюменской области Владимир Мудров.

Первый этап ремонтных работ должен завершиться в ноябре текущего года. Однако, чтобы создать надлежащие условия для приёма граждан и работников, в следующем году улучшение здания Голышмановского Пенсионного фонда РФ продолжится, пишет "Мегатюмень".