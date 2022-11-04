Тюменцам рассказали, как будут предоставляться меры социальной поддержки после объединения ФСС и ПФР

С 1 января 2023 года в России начнет действовать новая структура, предоставляющая меры социальной поддержки. Она будет сформирована путем слияния Фондов пенсионного и социального страхования. Соответствующий закон был подписан в июле 2022 года.

- Сегодня за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в ФСС. Например, в случае установления инвалидности в ПФР человек обращался за пенсией, а в ФСС — за техническими средствами реабилитации, - пояснила управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Тюменской области Динара Поштаренко.

По ее словам, Социальный фонд России будет предоставлять все те же услуги, которые предоставляют сегодня ПФР и ФСС. Но получать эти услуги будет удобнее и быстрее. Не нужно будет обращаться в разные инстанции, а оформление выплат ускорится за счет того, что не потребуется делать межведомственные запросы.

- Офисы, в которых ведется прием граждан, будут сохранены. Они станут едиными клиентскими службами, в которых граждане смогут получить и все те услуги, которые предоставляет сегодня ПФР, и все те услуги, которые сегодня предоставляет ФСС. Те, кто желает оформить выплаты во время личного визита, смогут выбрать ближайшую клиентскую службу, - подчеркнула Динара Поштаренко.

Каждый гражданин сможет выбрать тот способ получения госуслуг, который ему удобен. Также можно будет обратиться за госуслугами и МФЦ и электронно, через единый портал госуслуг. Работа в данном направлении ведется с июня этого года. Фактически, начиная с этого периода, граждане с инвалидностью могли обратиться за госуслугами в ПФР по обеспечению ТСР и санкур лечением, а ФСС предоставляли госуслуги ПФР по доставке пенсии и на получение справки об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, уточнила Мегатюмень.