Многодетные тюменки вошли в список досрочных пенсионеров

Мамы, воспитавшие трех и более детей, попали в список тех, кто имеет право выйти на пенсию досрочно. Раньше эта льгота распространялась лишь на женщин с пятью и более детьми – они могли уйти на заслуженный отдых уже в 50 лет, сообщили в пресс-службе Управления ПФР города Тюмени.

По новым правилам, если в семье четверо детей, то пенсия матери будет назначена в 56 лет, то есть на четыре года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Матери, воспитавшие троих детей, смогут уйти на пенсию в 57 лет. При этом нововведение распространяется и на усыновителей, если они воспитывали малышей до восьми лет. Если же женщина была лишена родительских прав, то льгота уже действовать не будет. Кроме того, для выхода на досрочную пенсию многодетной маме нужно накопить 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов, пишет "Тюменская область сегодня".

"Есть женщины, которые занимаются высококвалифицированной работой, и они не всегда имеют возможность уйти на пенсию. Но если женщина хочет уйти на пенсию раньше и может это сделать, то это замечательно. Они могут посвятить свободное время внукам", - прокомментировала ответственный секретарь регионального отделения Национальной Родительской ассоциации по Тюменской области Елена Майсюк.