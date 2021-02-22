Тюменцам напомнили особенности перехода на электронные трудовые книжки

При трудоустройстве тюменцы могут выбрать электронную трудовую книжку. Однако многие боятся переходить на нее, потому что опасаются потери трудового стажа.

Как рассказала заместитель начальника отдела организации персонифицированного учета Отделения ПФР по Тюменской области Галина Анкудинова, формирование электронных трудовых книжек началось с 2020 года, поэтому в электронной версии фиксируются лишь сведения о стаже, начиная с 2020 года, плюс данные о последней кадровой записи по состоянию на 1 января 2020. Все сведения о отражаются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

"Если человек выбирает электронную трудовую, это не значит, что бумажная перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять ее, поскольку это источник сведений о трудовой деятельности до 2020 года", - добавила эксперт.

В 2020 году при запросе сведений о трудовой деятельности через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Едином портале Госуслуг была отражена лишь последняя запись из трудовой книжки на 1 января 2020 года.

Сейчас выписка о трудовой деятельности изменилась. Теперь там дополнительно отражена информация за периоды до 31 декабря 2019 года. Если есть неверная или неполная информация, то работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения и представить их в ПФР.

Получить сведения из электронной трудовой книжки в электронном виде можно через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или на Едином портале Государственных услуг. Чтобы данные трудовой получить на бумаге, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России или в МФЦ, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

