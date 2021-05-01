Тюменская "Контора пароходства" поможет творческой молодёжи в начинаниях

Поддержку могут получить люди от 18 до 35 лет, у которых есть классные идеи, но нет возможности для их реализации.

В рамках программы "Поддержка создателей", действующей в "Конторе", можно организовать съёмку, получить консультацию SMM-специалиста, юриста или бухгалтера, записать трек на студии звукозаписи, создать таргетированную рекламу, воспользоваться медиапомощью в организации события и помощью в создании мерча.

Для того, чтоб стать участником программы, нужно заполнить анкету, описать проект и рассказать, зачем нужна поддержка. Будут оцениваться уникальность создаваемого продукта, уровень проекта и его масштаб, а также возможность события способствовать развитию креативного мышления и городских создателей в Тюмени.

К слову, в прошлом году уже помогли 45 тюменцам записать треки, организовать фотосъемку, напечатать мерч, также создатели программы посодействовали продвижению контента разных форматов, сообщает "Вслух.ру".