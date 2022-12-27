Зарина Догузова ждёт интересных инициатив от креативщиков

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках общественной работы в Экспертном совете при Правительстве сосредоточится на возможностях для развития территорий за счет креативных индустрий, до 1 февраля она собирает предложения и идеи по развитию креативной экономики в России.

"На следующий год наметили направления, по которым будем двигаться, запланировали ряд встреч с представителями креативных индустрий. Нам очень важно получать обратную связь от людей, которые уже работают или планируют выбрать для себя занятие в этой области. Все кому близка и интересна эта тема, могут прислать мне свои предложения и идеи по развитию креативной экономики в России. Механика будет выглядеть так: с сегодняшнего дня и до 1 февраля 2023 года любой желающий может прислать свои предложения на почту: creative.people@zdoguzova.ru", - написала Догузова в своем Telegram-канале.

От инициаторов Догузова ждет " любых предложений, которые помогут развитию креативных индустрий лично для вас, для вашего города или региона, для всей страны" и решений, "какие конкретные действие в стране, регионе или городе нужно совершить, чтобы ситуация с развитием креативных индустрий улучшилась", а также информацию о реализованных и планируемых проектах, какая поддержка помогла бы их развивать.

"Мы соберем все ваши предложения и проработаем их вместе с моей командой и коллегами из МГИМО и ВШЭ. Описанная вами проблематика и идеи лягут в основу моей дальнейшей работы. О лучших и самых интересных предложениях я, конечно же, расскажу в своем канале в Телеграм. Также мы с командой подумаем, как помогать таким проектам развиваться и достигать успеха", - добавила Догузова.