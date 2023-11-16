Около 11,3 тысячи тюменцев занято в сфере креативных индустрий

Тюменская область на 12 месте в рейтинге креативных индустрий в регионах России - по данным за 2022 год, в области в этой сфере было занято 11 299 человек.

Рейтинг сформирован Высшей школой экономики по 48 индикативным показателям, которые характеризуют социально-экономические условия, нормативно-правовое регулирование, культурную среду, экономику креативных индустрий.

Результаты рейтинга представлены на форуме "Города России 2030" в Екатеринбурге.