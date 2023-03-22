Участники Градостроительного форума в Тюмени узнают, чем хороши иммерсивный город и малоэтажная застройка

В Тюмени стартует второй день Градостроительного форума, его основными темами станут внедрение технологий дополненной реальности в элементы городской среды, малоэтажная застройка, а также развитие социальной инфраструктуры Пятого Заречного микрорайона в Тюмени.

В ГУС ТО отмечают, что на форуме рады всем, кому интересны данные тематики, и напоминают, что заседания, сессии и лекции проходят в Выставочном зале (Севастопольская, 12)

Сессия "Иммерсивный город" начнется в 10.00, вести ее будет гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. Участники обсудят инструменты для городского планирования, технологии в работе с вопросами градостроительства на уровне профильных структур и проектов, эмоциональное воздействие в реализации высокотехнологичных введений, использование дополненной реальности в коммуникации с горожанами.

Секцию "Развитие регионального рынка малоэтажного домостроения: тренды и проблемы, итоги и перспективы" проведет координатор федерального проекта "Российское село" и регионального проекта "Свой дом", депутат облдумы Виктор Рейн. В числе вопросов - региональная программа комплексного развития сельских территорий, развитие загородного рынка жилья в Тюменской области, основные тренды рынка, ипотека и кредитование загородного строительства в 2023 году. Начало в 13:00.

Записавшимся на экскурсию покажут мультиформатную комплексную застройку "Кипрея" (презентация) в поселке "Береза парк", участки и дома в Решетникова, Березнякях и Воронинских горках, жилой район смешанной застройки "Ритмы".

Заседание "Развитие социальной инфраструктуры Пятого Заречного микрорайона в Тюмени" в 13:00 проведет представитель ГК "ИНКО и К".

Полная программа форума здесь.