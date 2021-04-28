Тюменские врачи удалили из брюшной полости пациентки девять литров жидкости

В Областной клинической больнице № 2 Тюмени прооперировали 64-летнюю жительницу Тобольска, у которой в брюшной полости обнаружили девятилитровое жидкостное образование.

Патологию пациентке диагностировали в Тобольске. Женщине предложили хирургическое лечение, однако госпитализироваться для операции сразу после обнаружения патологии она не стала по семейным обстоятельствам. Второй раз к медикам тоболячка обратилась, когда живот заметно увеличился в размерах.

Дообследование подтвердило, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. Ввиду сложности патологии тоболячку немедленно эвакуировали на оперативное лечение в Тюмень. Гинекологи-хирурги извлекли из брюшной полости женщины многокамерное девятилитровое жидкостное образование диаметром в 35 сантиметров.

"Опасность такого образования в том, что любая физическая нагрузка или падение могли спровоцировать разрыв опухоли. Лопнувшее образование могло бы привести к внутрибрюшному кровотечению и массивной кровопотере. В последствии пациентке пришлось бы проходить более тяжелый и длительный реабилитационный период после экстренной операции", — отмечает руководитель гинекологического отделения ОКБ №2 Денис Лапин.

Сейчас женщину ничего не беспокоит, ее выписали из стационара. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер опухоли.