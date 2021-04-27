В Тюмени врач скорой помощи спас женщину, упавшую с девятого этажа

На тюменской станции скорой медицинской помощи в преддверии Дня скорой медицинской помощи, который будет впервые официально отмечаться завтра, рассказывают о медиках, которые ежедневно спасают жизни и сохраняют здоровье тюменцев.

Стаж работы врача скорой медицинской помощи Сергея Зубенко — 10 лет, на счету доктора — несколько сотен спасенных пациентов.

Один из тяжелых вызов в практике медика: в 5:33 утра с 9 этажа выпала и приземлилась на козырек поликлиники 31-летняя женщина. Спустя восемь минут на месте происшествия оказывается врачебная бригада, затем сотрудники МЧС эвакуируют пострадавшую с крыши в машину скорой помощи, где начинается борьба за ее жизнь.

"На тот момент — четыре года назад — я был еще студентом медицинского университета, на бригаде — фельдшером. Вместе с врачом мы приступили к немедленному оказанию помощи: обезболили, наложили шины на травмированные конечности, зафиксировали пострадавшую на щите — было подозрение на перелом позвоночника, костей таза, и перевели на искусственную вентиляцию легких, потому как было нарушение сознания", - рассказывает Сергей Зубенко.

В состоянии комы пациентку доставили в Областную клиническую больницу № 2, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

"Это очень приятное чувство, когда спустя время узнаешь, что человек выписался домой. Она жива, и это главное", - отметил врач Сергей Зубенко.