В ОП РФ предложили включить в нацпроекты удовлетворенность граждан

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20 апреля заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению Александр Галушка принял участие в селекторном совещании с Министерством здравоохранения РФ.

Участники обсудили предложения по корректировке нацпроекта "Здравоохранение", сформулированные в ходе заседания корсовета 23 сентября 2020 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова уже дала поручение рассмотреть эти предложения и обеспечить по ним согласованную позицию Минздрава России и представителей общественности.

Александр Галушка напомнил, что отправной точкой работы Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению стали стратегические задачи, сформулированные Президентом страны в его Послании Федеральному собранию, в соответствии с которыми национальные проекты должны приносить ощутимую пользу людям и менять их жизнь к лучшему, а также его поручения членам ОП РФ осуществлять регулярный общественный мониторинг и контроль реализации национальных проектов, подготовку предложений по их корректировке.

"Чтобы эти слова Президента не повисли в воздухе, мы предлагаем включить показатель удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи в состав нацпроекта “Здравоохранение”. Отмечу, что показатель удовлетворенности граждан мы предлагаем включать в качестве измеряемого, регулярного и подлежащего постоянному увеличению показателя в состав всех без исключения национальных проектов", — пояснил он.

Александр Галушка озвучил еще одно предложение корсовета: включить ОП РФ в состав соисполнителей национальных проектов, в том числе нацпроекта "Здравоохранение", в качестве лица, осуществляющего общественный мониторинг и контроль за ходом их исполнения.

Источник: ОП РФ