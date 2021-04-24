В Тюмени в честь Дня Победы стартовал творческий конкурс "Славе не меркнуть!"

В честь приближающегося великого праздника День Победы тюменский музей "Дом Машарова" приглашает ребят в возрасте от 10 до 14 лет принять участие в конкурсе творческих работ "Славе не меркнуть!". Победители получат ценные призы.

Участникам предлагается создать работу на тему Великой Отечественной войны, исполненную карандашом, гуашью или масляными красками на листе бумаге в формате на выбор: от А1 до А4. Лист должен быть закреплен на твердой поверхности или на плотном паспарту с рамками не более 2 см. Работу следует снабдить этикеткой в правом нижнем углу, содержащей следующую информацию: название, ФИО автора работы, его возраст, класс и школа.

Работу нужно предоставить в музей "Дом Машарова" по адресу ул. Ленина, 24 в срок до 29 апреля включительно. Победителей будет определять жюри. Предусмотрено три призовых места, каждый призёр будет поощрен приятным подарком: экскурсионной путёвкой на одну экскурсию в музее "Дом Машарова", "Городская Дума" либо "Усадьба Колокольниковых". Максимально в одной экскурсионной группе может участвовать до пяти человек.

Подведение итогов и размещение творческих работ победителей состоится 5 мая в 15:00 на странице музея "Дом Машарова" в социальной сети Instagram. Победители и участники конкурса также получат дипломы. Забрать их можно будет в музее "Дом Машарова" после оглашения результатов до 9 мая включительно с 11:00 до 19:00.

Телефон для справок: 8 (3452) 46-13-10. Ознакомиться подробнее с условиями участия и техническими требованиями по оформлению работ, а также найти бланк согласия на участие в конкурсе законного представителя несовершеннолетнего и заявку на участие можно найти в официальном положении.