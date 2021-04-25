В Тюменской области стартует Всемирная неделя иммунизации

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени с 26 апреля стартует Всемирная неделя иммунизации, в рамках которой во всех структурных подразделениях больницы будут размещены памятки и санитарные бюллетени о том, какие бывают инфекции и как их предупредить.

Также предусмотрены лекции для воспитанников детских садов и учащихся школ, беседы с родителями, часто болеющими людьми и пациентами с хроническими патологиями, беременными.

Педиатры медучреждения подчёркивают важность иммунизации, особенно для сохранения здоровья детей. Их в Тюменском районе насчитывают 30 166, в том числе почти 1300 - в возрасте до года. При условии отсутствия медотвода, вакцинация детей проводится не только в рамках национального календаря по возрасту, но и по эпидемическим показаниям. Противопоказаниями к прививке могут стать острая инфекция, заболевание в острой форме или обострение хронической патологии, аллергия на компоненты вакцины и другие факторы.

"В календаре вакцинации прописаны прививки как для детей, так и для взрослых. Он - руководство к действию для всех педиатров, терапевтов и семейных докторов", - говорит заместитель главного врача ОБ №19 Сергей Черных.

По словам медика, вакцинация может стать хорошей инвестицией в здоровье и благополучие, сообщает пресс-служба Областной больницы №19.