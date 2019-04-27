Тюменцы присоединились к Европейской неделе иммунизации

15:38 27 апреля 2019
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pixabay.com

Благополучную эпидемиологическую обстановку по ряду инфекций в Тюменской области удается поддерживать благодаря реализации мер, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В период с 24 по 30 апреля Тюменская область присоединилась к Европейской неделе иммунизации, проводимой по инициативе ВОЗ, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Человек сам отвечает за свое здоровье. Врач может помочь справиться с болезнью: поставить диагноз, назначить обследование, лечение. Но проще предупредить болезнь. В этом поможет вакцинация. Все с этим согласны, но вопросы  необходимости прививок все же возникают у граждан", - говорит Надежда Казакевич, главный специалист отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения областного департамента здравоохранения.

За 2018 г. в регионе отмечено снижение инфекционной заболеваемости более чем по 20 болезням. Не регистрировались случаи брюшного тифа, полиомиелита, дифтерии, краснухи, столбняка, туляремии, лептоспироза, бруцеллеза и др.

Также в прошлом году показатель заболеваемости снизился на 13%  по сравнению с уровнем 2017г. Зарегистрировано и снижение на 18% заболеваемости ОРЗ. Свою роль сыграли и прививки против гриппа – их получили почти 47% жителей области. Не стоит сомневаться в необходимости прививок - самого доступного и эффективного средства профилактики инфекций.

Теги: здоровье , иммунизация , медицина , прививки
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