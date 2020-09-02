Укрепить иммунитет тюменских школьников поможет кефир, обогащенный лактулозой

Фото: АО "Золотые луга"

Новый учебный год стартовал для тысяч тюменских школьников. Впереди у них непростая задача: выстроить режим дня, влиться в учебный процесс и сохранить здоровье. Стоит помнить, что отличные помощники в укреплении иммунитета подрастающего организма – кисломолочные продукты с бифидобактериями.

Среди молочных продуктов есть такие, которые сочетают питательные и лечебно-диетические свойства, а также освежающий приятный вкус. Например, кефир "Живи здорОво!", обогащенный лактулозой, от одного из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири "Золотые луга". Такой напиток в виде перекуса нормализует деятельность кишечника, защищает растущий организм от кишечных инфекций и сокращает проникновение в кровь токсинов.

Кефир с лактулозой "Живи здорОво" вырабатывается путем внесения в готовый кефир концентрата лактулозы "Лактусан". Лактулоза – это изомер молочного сахара и своего рода "усилитель пользы" молочных продуктов. Вещество стимулирует рост собственной микрофлоры человека, а потому способствует росту собственной бифидофлоры в кишечнике. В результате роста бифидобактерий подавляется патогенная флора, повышается устойчивость организма к инфекциям, возрастает синтез витаминов, даже снижается риск аллергии.

Вкусовые качества такого напитка аналогичны обычному кефиру - кисломолочный, освежающий, слегка острый вкус. Производится продукт в удобной небольшой упаковке, а потому кефирчик удобно брать с собой в качестве легкого перекуса.

С 1 по 15 сентября кефир с лактулозой "Живи здорОво!" можно получить бесплатно при заказе молочной продукции через сервис бесплатной доставки от компании "Золотые луга" на сумму от 500 рублей - по специальному промокоду "ШКОЛА". Воспользоваться промокодом можно только один раз. Узнать больше об интернет-доставке и сделать заказ можно на сайте.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.