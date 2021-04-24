Тюменские художники выпустили открытки про креативность

Тюменские художники проиллюстрировали гайд от федеральных специалистов "Где прячется креативность". А также выпустили открытки с этими изображениями, которые могут получить все желающие. Они находятся в свободном доступе на стойке администратора в мультицентре "Контора пароходства".

Основой для иллюстраций стали фразы из гайда от телеграм-канала "Креативность 101". В нем рассказывается о приемах, благодаря которым можно придумать новые идеи и выйти из творческого ступора. Например: "Чем более вы открыты миру, тем более открытыми и свободными становятся ваши привычки", "Попробуйте увидеть новое в небольшом кусочке целого", "Креативность входит в привычку, когда вы возвращаетесь к вопросам, которые задавали себе ранее, и приходите к новым выводам".

Авторами иллюстраций для гайда стали тюменские художники Алена Козиол, Марина Малюгина, Александра Жернова, Артем Долгих, Константин Росляков. Также они создали выставку "Утопия для синтезатора в теплых тонах" о цифровизации и влиянии технологий на человека. Ее можно посетить до 15 мая в "Конторе пароходства", пишет "Мой портал".

"Совместная работа на федеральном уровне повышает узнаваемость тюменских авторов. Было интересно поразмышлять на тему креативности вместе с ее исследователями. Стили художников по-разному раскрылись в этих открытках, равно как и в работах на выставке", — поделилась куратор выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства" Александра Жернова.