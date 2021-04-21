Шествие "Бессмертного полка" планируют на июнь

12:00 21 апреля 2021
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Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие пройдет в формате онлайн. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организатор сможем все-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", — рассказала Цунаева. Она напомнила, что 24 июня — это годовщина Парада Победы 1945 года.

Теги: бессмертный полк
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