Шествие "Бессмертного полка" планируют на июнь

Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие пройдет в формате онлайн. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организатор сможем все-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", — рассказала Цунаева. Она напомнила, что 24 июня — это годовщина Парада Победы 1945 года.