В Тюмени планируют снять фильм об акции "Бессмертный полк"

14:54 14 августа 2024
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В Тюменской области снимут документальный фильм, посвященный проекту "Бессмертный полк", заявил губернатор  Александр Моор на ежегодной пресс-конференции в честь дня образования Тюменской области. 

"Учитывая, что 2025 год - год юбилея Великой Победы. Будет очень правильно снять документальный фильм про "Бессмертный полк". Идея родилась здесь у нас. Геннадий Кириллович Иванов - ее автор. "Бессмертный полк" - это огромный вклад в патриотическое воспитание", - подчеркнул Моор. 

Соответствующее поручение во время пресс-конференции губернатор озвучил своему заместителю Павлу Белявскому.

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