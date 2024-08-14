В Тюмени планируют снять фильм об акции "Бессмертный полк"

В Тюменской области снимут документальный фильм, посвященный проекту "Бессмертный полк", заявил губернатор Александр Моор на ежегодной пресс-конференции в честь дня образования Тюменской области.

"Учитывая, что 2025 год - год юбилея Великой Победы. Будет очень правильно снять документальный фильм про "Бессмертный полк". Идея родилась здесь у нас. Геннадий Кириллович Иванов - ее автор. "Бессмертный полк" - это огромный вклад в патриотическое воспитание", - подчеркнул Моор.

Соответствующее поручение во время пресс-конференции губернатор озвучил своему заместителю Павлу Белявскому.