Для проведения "Бессмертного полка" в Тюмени подготовили несколько форматов

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Тюмени в других форматах, даже если не будет шествия, рассказал сопредседатель общероссийского движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"В советское время мы ходили колоннами на первомайские демонстрации, день Победы. В то время были живы фронтовики и участники боев, труженики тыла. Сейчас в колоннах нет участников Великой Отечественной войны, но они с нами на фотографиях, портретах. Считаю главным украшением Дня Победы лица победителей. Они должны сопровождать нас в этот день повсюду. Остается открытым вопрос по поводу того, будет в этом году шествие или нет", — сказал он.

По его мнению, самый доступный способ - прикрепить фотографию участника Великой Отечественной войны внутри салона автомобиля или снаружи, если стекло тонированное. Также фотографии воинов можно разместить на витринах магазинов. Небольшую фотографию можно поместить на бейдж. Пользователям социальных сетей предлагают поменять в День Победы аватарки, сообщила Тюменская линия.